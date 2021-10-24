1. Lig'de namağlup lider Ümraniyespor!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti ve zirveye oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de namağlup lider Ümraniyespor!
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24 Ekim 2021 15:34
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 31 ve 45+4. dakikalarda Onur Ayık'tan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, 7 galibiyet 3 beraberlikle 24 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Geride kalan haftalarda 10 puan toplayan Altınordu ise 14. sırada yer aldı.

Namağlup liderlik unvanına sahip olan Ümraniyespor gelecek hafta Tuzlaspor'u konuk edecek. Ligde 2 haftadır üst üste yenilgi alan Altınordu ise deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak.

 

 

 

 


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