Zlatan Ibrahimovic: "39 yaşındayım, İsveç ve Milan'da oynuyorum"

İsveç Milli Takımı ve Milan'ın kaptanı Zlatan Ibrahimovic, performansı için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan Ibrahimovic: '39 yaşındayım, İsveç ve Milan'da oynuyorum'
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29 Mart 2021 15:59
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynadığı 2 maçta 2 asist yapan İsveç Milli Takımı'nın kaptanı Zlatan Ibrahimovic, performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Keyif alarak oynadığını dile getiren Ibrahimovic, "Eskiye oranla tamamen farklı bir konumdayım. Artık kanıtlayacak hiçbir şeyim kalmadı. Kariyerimde eğlenmekten başka bir seçeneğim yok. Demek istediğim, 39 yaşındayım, İsveç Milli Takımı ve Milan'da oynuyorum. Benim yaşımda çok az kişi bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 23 resmi maça çıkan Zlatan, 17 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.



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