Ziyech transferini Chelsea de açıkladı

Chelsea kulübü, Hakim Ziyech'in transferinin gerçekleştiğini resmen açıkladı.2 hafta önce Ajax kulübünün duyurduğu transferi resmen açıklayan Chelsea kulübü, Faslı yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalanacağını ve önümüzdeki sezon Ziyech'in 'Mavili' formayı giyeceğini paylaştı. Resmi imzasıyla ilgili açıklama yapan Hakim Ziyech, "Chelsea gibi büyük bir kulüple sözleşme yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuruyorum. Gelecek sezon buluşuyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Chelsea kulübünden yapılan açıklamada Ziyech için ödenecek bonservis bedeli ve oyuncunun alacağı ücret ile ilgili detaylar paylaşılmazken Ajax kulübü yaptığı açıklamada bonuslarla birlikte 44 milyon euro alacağınu duyurmuştu.