Zion: "Point guard oynamak, bana çok doğal geliyor"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, point guard oynamanın kendisine oldukça "doğal geldiğini" söyledi.



Zion, geçtiğimiz Cuma gecesi Pelicans'ın Philadelphia 76ers karşısında aldığı 101-94 galibiyette point guard pozisyonunda oynayarak, 37 sayı, 15 ribaund ve 8 asist rakamlarına ulaşmıştı.



Lonzo Ball'un sakatlık nedeniyle kadro dışı olmasıyla koç Stan Van Gundy, Williamson'ı "bütün gece bir numarada" oynatmaya karar vermişti.



Williamson, point guard oynamanın kendisine çok doğal geldiğini şu sözlerle belirtti:



"Dört yaşımdan beri bu oyunu oynuyorum. Bu noktada, artık doğal geliyor. Hala bir şeyler öğreniyorum tabii ki, ancak bazı şeyler çok doğal geliyor."



20 yaşındaki Williamson maçta 35 kez topu getiren isim olmuştu ve önceki rekoru olan 25'i geride bırakmıştı. Bu toplam miktarın 12'si ise, dördüncü çeyrekte gelmişti.



Van Gundy, Williamson'ın gelecekte point guard olarak daha sık oynayacağını düşündüğünü açıkladı:



"Bu alanda kendisine daha fazla deneyim kazandırmak istiyoruz, çünkü bence geleceğinde bu tarz bir oyun oynayacak gibi."



