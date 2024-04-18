Zion play-in maçında yok, 2 hafta parkelerden uzak

New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ın Cuma günü Sacramento Kings'e karşı oynanacak play-in turnuvası maçını sol dizindeki sakatlık nedeniyle kaçıracağını ve "yaklaşık iki hafta" içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion play-in maçında yok, 2 hafta parkelerden uzak
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18 Nisan 2024 11:00
Son güncelleme 18 Nisan 2024 11:06
New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ın Cuma günü Sacramento Kings'e karşı oynanacak play-in turnuvası maçını sol dizindeki sakatlık nedeniyle kaçıracağını ve "yaklaşık iki hafta" içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

23 yaşındaki Williamson, Salı gecesi Los Angeles Lakers'a karşı takımının play-in turnuvası maçında 40 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle oynayarak harika bir performans göstermiş, ancak sol bacağındaki sakatlık nedeniyle dördüncü çeyreğin bitimine 3:13 kala oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Kariyerinde sakatlıkların şu ana dek büyük bir yer tuttuğu yıldız oyuncu; bu yıl en sağlıklı sezonunu geçirmiş ve 70 maçta forma giyerek 22,9 sayı, 5,8 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon öncesinde Williamson, bir sezonda 61'den fazla maçta forma giymemişti.

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