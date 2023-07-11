New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, son birkaç senedir beslenme alışkanlığı ile mücadele ettiğini itiraf etti.



Kilosunu kontrol edemediği için zamanla sakatlanma eğilimi daha da artan Williamson, eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ile konuşurken kariyerinin son birkaç yılında diyet yapmakta zorlandığını söyledi:



"Bu yapması çok zor bir şey. 20-22 yaşında, çok paramın olduğu ve asla sonu gelmeyecek gibi hissettiğim bir noktadaydım. Artık etrafımdaki insanların tavsiyeleri ve yaşadıklarım sayesinde belli bir seviyeye ulaşmış durumdayım. Bu insanlar benden daha yaşlı kişiler değiller ama benden daha bilgeler ve bana öğrettikleri şeylerle yolumu çiziyorum."



Williamson, 2019'da draft edildiğinden bu yana oynaması gereken toplam maçların %40'ından azını oynamış, 2021-22 sezonunun tamamını kaçırmış ve geçtiğimiz sezon sadece 29 maça çıkabilmişti.



Pelicans yıldızı bu süreçte 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamış ve sansasyonel oyunuyla All-Star seçilmeyi başarmıştı.



