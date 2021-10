Zion: "Beni tanıyan herkes, New Orleans'ı ne kadar sevdiğimi bilir"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, New Orleans'ı çok sevdiğini ve kendisi için en uygun yerde olduğunu söyledi.



Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, Williamson, New Orleans'tan ayrılma konusunda hiç endişeli olmadığını açıkladı.



SiriusXM NBA Radio'da Joel Meyers ve Antonio Daniels ile konuşan Zion, "kendisini tanıyan herkesin" New Orleans şehrini ne kadar sevdiğini bildiğini de sözlerine ekledi:



"Annemle bunu sürekli konuşuruz. Ben, annem ve kardeşim geçmişte beraber sıkıntı çektiğimiz zamanlarda, çok fazla tanıdığım yoktu. Sadece hayatta kalmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorduk. Ve annem, hayallerimin peşinden gidebilmem için elinden geleni yapmıştı. Annem yanımda olduğu sürece, konuşulan şeylerin pek bir önemi yok.



New Orleans? Burayı çok seviyorum. Beni tanıyan herkes New Orleans'ı çok sevdiğimi bilir. Bu şehir tam bana göre. Ben çok göz önünde bulunmayan bir adamım, çok fazla şey yapmam. O yüzden şehir bana çok uyuyor."