Zinedine Ferhat yarışında Başakşehir var

Fransa'nın Nimes takımında top koşturan Cezayirli 10 numarası Zinedina Ferhat'a Başakşehir talip oldu.



Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa 2. Ligi'nde Nimes forması giyen Zinedine Ferhat'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken oyuncu için sıkı pazarlıkların yapıldığı ifade ediliyor. Türkiye'den Ferhat'a talip olan Başakşehir'in de yarış içinde olduğu ifade edilirken en istekli kulüpler arasında Strasbourg, Mallorca, Burnley gibi ekipler bulunuyor.



Geçen sezon Nimes formasıyla Ligue 1'de 6 gol 9 asist üreten Zinedine Ferhat takımının küme düşmesine engel olamamış ancak spektaküler çalımları ve etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekmişti.



Sağ kanat ve orta sahada oynayan 28 yaşındaki Zinedine Ferhat, Cezayir Milli Takımı'nda da 10 kez forma giydi.



