Yusuf Günay: 'VAR icadı, haksız penaltı'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Sivasspor maçının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.Günay çok konuşulan VAR pozisyonuyla ilgili haksız bir karara maruz kaldıklarını belirterek twitter paylaşımında "VAR icadı, haksız bir penaltı ile galibiyetimize engel olunsa da, bu mücadele ve güzel oyun, şampiyonluğun habercisidir. #BuYolunSonuŞampiyonluk 💛❤️" ifadelerini kullandı.