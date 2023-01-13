Yusuf Erdoğan, 1. Lig ekibine gidiyor

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile bir görüşme gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan, 1. Lig ekibine gidiyor
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13 Ocak 2023 12:58
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Yusuf Erdoğan için, Karadeniz ekiplerinden Samsunspor devreye girdi. TFF 1.Lig ekibi Samsunspor, Süper Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isterken bordo mavili takımdan Yusuf Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Gaziantep FK'da yönetim değişmesiye transferi zora giren Yusuf Erdoğan için eski takımı Kasımpaşa'nın da transfer girişimlerine son verdiği öğrenildi.

Yusuf Erdoğan'ın Samsunspor ile anlaşma sağlaması bekleniyoR. (61 saat)

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