Yunus Akgün'e zamlı yeni sözleşme!

Yeni sezonda Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Yunus Akgün'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Çipe'nin aldığı maaşın üçte birini kazanan başarılı futbolcuyla yeni kontrat imzalanıyor. Yunus Akgün'e tam 20 katı zam yapılacak.Adana Demirspor'da gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Yunus Akgün, 2022-23 sezonunda Galatasaray'da kalmıştı. Önce Demirspor sonra Avrupa kulüplerinden teklifler alan Yunus Akgün, sezonu Galatasaray'da geçirme kararı almıştı.Özellikle İtalyan ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istese de önce Galatasaray'da başarılar yakalamak, daha sonra hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtmişti. Cimbom, yıllık maaşı manşetlerden düşmeyen Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Galatasaray, senede 900 bin TL kazanan Yunus Akgün'e tam 20 katı zam yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayıp oyuncu için astronomik bir serbest kalma bedeli belirleyecek.Öte yandan Yunus Akgün de Galatasaray'la yeni kontrat yapmaya dünden razı. Genç futbolcunun Sarı-Kırmızılılardan resmi adım beklediği ve imzayı atacağı belirtiliyor.