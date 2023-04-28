Yumruklar konuştu, Partizan 2-0 yaptı

Euroleague play-off serisi 2. maçında Partizan, Real Madrid'i deplasmasmanda 95-80 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yumruklar konuştu, Partizan 2-0 yaptı
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28 Nisan 2023 00:22
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.

Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.



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