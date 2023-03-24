Atlanta Hawks Trae Young, NBA hakemlerinin de oyuncular gibi "para ve uzaklaştırma cezası almaları" gerektiğini söyledi.



Hawks yıldızı, oyuncuların kuralları çiğnediklerinde olduğuna benzer şekilde, hakemlerin de hatalarından sorumlu tutulmaları gerektiğini açıkladı:



"Artık umursamıyoruz. Önümüze bakıyoruz! Bu sene başında söylediğim şeye geri döneceğim, hakemler de tıpkı bizim gibi, hatalarından daha fazla sorumlu tutulmalılar. 'Görmedik' bahanesinin arkasına sığınmamalılar."



Young bu ifadelerini, hakem Ben Taylor'ın The Athletic'ten Jon Krawczynski'ye Salı günü Hawks'ın Minnesota Timberwolves'a 125-124 yenilmesinin ardından hakemlerin bir faulü kaçırdığını itiraf etmesine cevaben ortaya sundu.



Hawks forveti De'Andre Hunter, karşılaşmanın bitimine bir saniye kala maçı kazandırabilecek şutu kaçırdığında, Saddiq Bey topu tamamlama girişimindeyken Taurean Prince tarafından faule maruz kalmış, fakat herhangi bir düdük çalınmamıştı. Hakemin Prince'e faul düdüğü çalmış olması durumunda, Bey'in son saniyede iki atış için çizgiye gitme ve maçı kazandırma şansı olacaktı.



Bunun yerine maç, Hawks'ın aldığı mağlubiyetle sezonda 36-37 derecesine düşmesiyle sona ermiş oldu.





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