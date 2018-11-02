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Yiğiner: "Kayseri maçı, Fenerbahçe'den önemli"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik kadro ve futbolcular yemekte bir araya gelirken, Başkan Mehmet Yiğiner'in açıklaması resmi internet sitesinden yayınlandı.

Yiğiner: 'Kayseri maçı, Fenerbahçe'den önemli'
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02 Kasım 2018 13:20
netim Kurulu Üyeleri, teknik kadro ve futbolcular yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Mehmet Yiğiner'in, Fenerbahçe maçında alınan galibiyet nedeniyle takımı kutladığı bildirildi.

Takımın Fenerbahçe karşısında büyük bir zafer kazandığını ifade eden Yiğiner, "Hepinizi tebrik ediyorum. Önümüzde Kayserispor maçı var. Bakıldığı zaman Fenerbahçe maçından bile daha önemli diyebiliriz. Hafta sonu alacağımız galibiyet bizi ligde rahat bir konuma götürebilir. Sizlere güveniyoruz." diyerek görüşlerini paylaştı.

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