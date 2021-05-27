Karagümrük ile sözleşmesi sona eren stoper Fatih Kuruçuk ile anlaşmaya çalışan Yeni Malatyaspor bu futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Fatih Kuruçuk'un da Yeni Malatyaspor'a gelmek istediği ve görüşmenin sürdüğü öğrenildi.



Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Hadebe'nin gitmesi halinde bu mevki Fatih ile takviye edilecek. 2 Kez Milli olan Fatih, U21 Liginde 21 Maçta 6 gol attı. Türkiye Kupasında 16 maçta oynayarak 1 gol attı. Tff. 2.Ligde 57 maçta oynayarak 2 gol attı. TFF. 1. Ligde 25 maçta 5 gol attı. Süper ligde ise 14 maçta yer aldı.



Stoper mevkinin başarılı futbolcusu Fatih ile anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.



SADIK'LA GÖRÜŞME YOK



Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Sadık Çiftpınar'la bir görüşmenin yapılmadığı ancak futbolcunun Yeni Malatyaspor'a gelerek oynamak istediği belirtiliyor. Ancak Yeni Malatyaspor Kulübü buna henüz sıcak bakmıyor.



CHEBAKE VE ACQUAH İLE ANLAŞILMADI



Yeni Malatyaspor Kulübü beklemelerine rağmen Issam Chebake Ve Afriyie Acquah ile görüşmedi. Issam Chebake'in kendisine kulüp aradığı Afriyie Acquah'ın ise henüz bir kulüple anlaşmadığı kaydedildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek iki futbolcuyla yeniden anlaşmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.



TETTEH, FOFONA VE MALLAN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR



Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmeleri sona eren Fofana, Mallan ve Tetteh ile yeniden görüşme va anlaşma kararı aldıklarını belirterek "Geçen sezon takımımıza oyunlarıyla katkı veren ve sözleşmeleri sona eren Mallan ve Tetteh ile yeniden görüşüyoruz. Kiralık ya da bonservisleriyle almak istiyoruz. Kulüpleri ile görüşüyorlar, gelmek içinde istekliler. Bu konuda bir anlaşma bekliyoruz. Sözleşmesi sona eren Fofana Malatya'da oynamak istediğini söyledi ve görüşüyoruz. Muhtemelen 3 futbolcumuzu kadromuzda tutacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



HADEBE GİTMEK İSTİYOR



Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel Hadebe'nin yurtdışından gelen teklifleri değerlendirmek istediğini belirterek "Hadebe gitmek istiyor. ABD'nin Houston Dynamo FC'ye transferi konusunda Başkanımızla görüştü, gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine bir anlaşma fırsatı doğdu" dedi. Yeni Malatyaspor, Hadebe'nin satışı için Houston ile 1,5 milyon Euro'ya prensipte anlaştığı ve her transferinde yüzde 30 pay talebinin de kabul edildiği bildirildi.



MUSTAFA BİR YERE GİTMİYOR



Yeni Malatyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Eskihallaç'ın da satılacağı yolundaki haberleri doğrulamayan Yeni Malatyasporlu yöneticiler bu futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği ve satışının söz konusu olmadığını ifade ettiler.



