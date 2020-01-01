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Yeni Kings guardı Haliburton: "Bence Fox ile uyumlu olacağım!"

Yeni Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton, takımın point guardı De'Aaron Fox ile olan uyumundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Yeni Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton, takımın point guardı De'Aaron Fox ile olan uyumundan bahsetti.

Kings, geçtiğimiz Çarşamba gecesinin Draftı'da 12'nci sıradan Haliburton'ı seçerek, guard rotasyonunun derinliğini artırmaya karar vermişti.

Kings'in yeni oyuncusu, 'The Jason Ross And Doug Christie Show'a katılarak, Sacramento ile geleceği ve De'Aaron Fox ile uyumu hakkında konuştu:

"De'Aaron'ın hücumda gerektiğinde üzerindeki baskıyı alarak, kendisinin yanına çok iyi uyacağımı hissediyorum. Tabii ki kendisi takımın point guardı ama topsuz alanda da oynayabileceğini düşünüyorum. Eğer ısındığı bir gecede hücumu o yönetirse, ben de topsuz alanda oynar ve şutları sokabilirim."

Haliburton, Iowa State için güçlü bir ikinci sezon geçirmiş olan, hücum ve savunmadaki oyununu genişleten, oynamaya hazır bir point guard olarak dikkat çekiyor.

Önceki sezon maç başına 15.2 sayı, 5.9 ribaund, 6.2 asist ve 2.5 top çalma ortalamalarının yanı sıra, Haliburton üçlük çizgisi gerisinden %41 ile, genel olarak ise %50 isabetle oynamıştı.

Fox, muhtemel bir All-Star kalibreli oyuncu olarak, şu anda Kings'in kadrosundaki en iyi karar verici konumunda.


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