Xherdan Shaqiri: 'Liverpool'dan ayrılıyorum'

Türkiye adı bir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Xherdan Shaqiri, Liverpool'dan ayrılacağını ve kulüp yönetimi ile bu konu hakkında uzlaştığını ifade etti.Lazio, Napoli, Villarrel ve Sevilla'nın transfer listesinde olan Shaqiri için Liverpool, 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.Liverpool'dan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini dile getiren Shaqiri, "Liverpool'a yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu söyledim ve benim bu talebimi kabul ettiler. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor ve beni satma kararı aldılar" dedi.Henüz sadece 29 yaşında olduğunu ifade eden Shaqiri, "29 yaşındayım ve Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadım ve bunların bir parçası olmaya devam etmek istiyoru. Henüz kariyeriminin sonuna geldiğimi düşünmüyorum ve kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmem için çok uzun bir zamanım var. Kaderin benim için nasıl bir yol çizeceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu."Şu anda kariyerimde en önemli olan şey düzenli olarak futbol oynayabilmek, bu isteğim son üç sezonda yerine gelmedi. Beni isteyen bazı kulüpler var ancak hiçbiriyle doğrudan bir temasım olmadı. Menajerim, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve teklif geldikçe bana ietiyor, ben de değerlendiriyorum"Shaqiri'nin Inter'deki süreci başarılı olmadı ve İsviçreli kanat oyuncusu 2015'te Stoke City ile sözleşme imzaladı. Shaqiri'nin aklının bir köşesinde yeniden İtalya var ve İsviçreli futbolcu, bu kez adımlarını daha sağlam atmak istiyor."Futbolda bazen yanlış zamanda yanlış yerde olursun. Pişman değilim, her deneyim seni hayatta daha ileriye götürür. İtalya'da son yıllarda futbol çok ciddi ölçüde gelişti ve bu sadece benim fikrim de değil. Avrupa şampiyonasında İtalya'nın yaptıkları hak edilmiş bir sonuçtu" dedi.Lazio'ya transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Shaqiri, "Igli Tare, Lazio'da yıllardır mükemmel bir iş çıkarıyor. Bana büyük saygı duyduğu doğruysa, onur duyarım.Lazio'yu uzun zamandır takip ediyorum ve çok iyi bir takım. Genel olarak özelliklerimden dolayı daha çok hücum futbolu oynamayı seviyorum ve Sarri bunu uyguluyor. Lazio benim adıma da ilgi çekici olurdu" şeklinde konuştu.