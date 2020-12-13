Xavi: 'İyi misin? diye sordum, kurukafa emojisi gönderdi'

Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi Hernandez Iker Casillas için hazırlanan belgeselde çok yakın arkadaşı olan emekli file bekçisinin geçirdiği kalp krizi sürecini anlattı.



Futbol oynadıkları dönemde iki ezeli rakip oldukları kadar birbirleriyle bir o kadar samimi olan ikiliden Xavi, Casillas'ın kalp krizi geçirdiğini öğrendiğinde şok geçirdiğini söyledi. Xavi durumu öğrendiği süreci şu sözlerle ve Casillas'ın verdiği komik tepkiyi anlattı:



"Casillas'ın kalp krizi geçirdiği haberini öğrenince onu Instagram'da online gördüm ve hemen 'Iker bana lütfen iyi olduğunu söyle' yazdım. Sonra benimle alay etmeye başlayınca rahatladım, kuru kafa emojisi gönderdi ve 'yaşadıklarım işte bunun gibiydi' dedi"



Iker Casillas, Movistar'ın kendisi için hazırladığı belgesel için yapılan çekimlerde geçmiş dönem kariyeriyle ilgili itiraflar yaptı.



Ronaldo Nazario , Zinedine Zidane , Luis Figo ve David Beckham gibi isimlerden oluşan yıldızlar topluluğu 'Galacticos' dönemiyle ilgili konuşan Casillas, "O bir takım değil, başka bir dünyaydı. "Beckham her dışarı çıktığında 40 fotoğrafçı ile birlikte dolaşıyordu. Dokuz ay boyunca kazanıyorduk ve her şey harika gidiyordu. Sonra Kral Kupası finalinde Zaragoza'ya yenilmek bizi sarstı. Hiç nedeni anlaşılmayan Mart - Mayıs ortası arası yaşadığımız düşüşün nedeni buydu." diye konuştu.



