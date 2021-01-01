Worthy, Lakers'ın tarihi 7-0'lık deplasman serisine değindi

Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, Lakers'ın tarihi 7-0 deplasman serisi hakkında konuştu.



Lakers 73 yıldır ilk kez deplasmanda 7-0'lık bir seri yakaladı. Lakin LA ekibi, Staples Center'da 3-3 serisinde olduğundan ötürü, iç sahada biraz daha farklı performans gösteriyor.



Worthy, ekibin iç ve dış saha performanslarını tartışmak için Mike Bresnahan'a katıldı ve göre deplasmandaki başarının kilit noktasının, savunma olduğunu söyledi:



"Deplasmanda arka arkaya maçlarda oynayıp başarılı olmak zordur. Ancak Lakers, deplasmanda nasıl kazanacaklarını bildiklerini kanıtladılar. Deplasmanda bir felsefeleri var. Önce savunmadan başlıyorlar. Böyle başladıklarında, her şey tıkırında gidiyor. Bunun deplasman maçlarının önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum."



"İÇ SAHADA BİRAZ GEVŞEMENİZ NORMAL"



İç saha maçlarına gelince ise Worthy, oyuncuların biraz daha gevşediğini ve savunmaya daha az odaklanıldığından ötürü, bunların mağlubiyetlere yol açtığına inandığını belirtti:



"Evde oynadığınızda rahat olursunuz. Gardınızı biraz indirirsiniz. Aileniz oradadır. Berberinizin dükkanı açıksa, berbere gidersiniz. Deplasmandayken yapmadığınız şeyleri yaparsınız.



Deplasmanda, oyuncular tek başlarınadır. Şu anda oldukça iyi bir iş çıkarıyorlar. LeBron'un uçaktayken ve otobüsteyken, çok fazla antrenman zamanı bulamadıklarını fakat beraber fazlaca vakit geçirdiklerini söylediğini duymuştum. Sanırım bunu iç sahaya da taşıyarak, deplasmandaki gibi işe savunmayla başlamaları gerekli."



