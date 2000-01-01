Windhorst: "Bu sene daha az takım 'tanking' yapacak"

NBA'in 2020-21 normal sezonunda, güçlü bir Draft sınıfı olması beklenen 2021 Draft'ı öncesi, daha az takımın "tanking" yapabileceği bildirildi.



Oklahoma City Thunder'ın, Paul George ve Russell Westbrook'un takaslarının ardından geçtiğimiz sezon beklenenden daha başarılı olması sonrası, 2020-21 sezonunda yeniden yapılanması getirmesi bekleniyor. Oklahoma City, birbirini izleyen üç Draft'ta Kevin Durant'ı 2'nci sırada, Russell Westbrook'u 4'üncü sırada ve James Harden'ı ise 3'üncü sırada seçerek, takımının temelini oluşturmuştu.



New Orleans Pelicans, 2019-20 sezonunda bir playoff sırası için yarışmış olsa da, 2021 Draftı için yüksek seçim yakalama şansını artırmaya bakarken, Jrue Holiday ve J.J. Redick'i takaslamaya bakabilir.



ESPN'den Brian Windhorst, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Aynı şeyi yapmaya çalışan altı takım varsa tanking yapmak için iyi bir sene değil. Benim için tanking yapması mantıklı olan bir takım olan Knicks'in bile, Chris Paul'e baktıklarına dair meşru söylentiler var. Anladığım kadarıyla dibe vurmuş olan Cavs, biraz da olsa gaza basma niyetinde. Çok tanking yapan takım yok, ki (OKC GM'i) Sam Presti de bunu görüyor. Pelicans'ın kararını nasıl vereceğine bakmasıyla, Batı'nın ne kadar rekabetçi olacağı düşüncesi de size kalıyor."



NBA, Eylül 2017'de en kötü dereceye sahip üç takımın yüzde 14'lük eşit oranlara sahip olmasıyla, lotarya oranlarını değiştirmişti. Dallas Mavericks çekimser kalırken, Thunder, NBA'de reforma karşı oy kullanan tek takımdı.



