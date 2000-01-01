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White: "Takım kimyasını geri kazanmayı hedefliyoruz"

Chicago Bulls'un genç guardı Coby White, Bulls'un ölü sezondaki antrenmanlarında, takım kimyasını geri kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un genç guardı Coby White, Bulls'un ölü sezondaki antrenmanlarında, takım kimyasını geri kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Bulls, Mart ayındaki sezonun askıya alınmasından bu yana, ilk kez önümüzdeki hafta parkelere dönecek. Bu sezonun ikinci çaylak beşinin bir üyesi olan White, işe geri döneceği için heyecanlı.

White, NBC Sports'a, antrenmanlar sırasında neler yapılabileceği hakkında şunları açıkladı:

"Bence en önemli şey, bir araya gelmek ve birbirimize alışmak. Ayrıca takım kimyasını geri kazanmak. Çok uzun zamandır birbirimizden uzakta olduğumuz ve beraber oynayamadığımız için, birlikte sahaya geri dönmemiz bizim için iyi olacak."

21 Eylül'de başlayacak gönüllü grup antrenmanları ile White ve Bulls, 2020-21 sezonunun ne zaman başlayacağına bağlı olarak, ivme kazanmaya çalışacak.

White, kısaltılmış 2019-20 sezonunda Bulls ile maç başına 13.2 sayı, 2.7 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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