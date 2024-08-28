Denver Nuggets'ın yeni oyuncusu Russell Westbrook, takım arkadaşı Christian Braun'dan kendisi için 0 numaralı formayı bırakmasını istediğine dair iddiaları bizzat yalanladı.



Westbrook, Braun'un kendisine 0 numarayı vermeyi reddettiğini söyleyen bir haberin çıkmasının ardından, kendisini Instagram hesabında paylaştığı bir yazıda savundu:



"Lütfen genç yıldızımızı rahat bırakalım. CB ve ben, 0 numarayı vermesi üzerine hiç konuşmadık. 0 numarayı istemedim de, sormadım da veya talep etmedim de; çünkü bu değişikliği 'yeni' bir numara ile taçlandırmayı tercih ettim.



Yeni sezonun heyecanı çoktan başlamış durumda ve ne yazık ki birçok yalan hikayenin de açığa kavuşturulması gerekiyor. CB ve ben sezona odaklanmış durumdayız ve Mile High City'yi sallamaya hazırız!"



Kariyerinin neredeyse tamamı boyunca giydiği 0 numara ile özdeşleşmiş olan Westbrook, yalnızca eski takımı Washington Wizards'da 4 numarayı tercih etmişti ve şimdi ise bu numarayı Denver'da da giyiyor olacak.



Russ, geçtiğimiz sezon LA Clippers'ta 11.1 sayı, 5.0 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları kaydetmişti.





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