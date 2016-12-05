West: "Klay 60 attığı gün, beş kelime falan kullandı"

Eski Golden State Warriors oyuncusu David West, Klay Thompson'ın Indiana Pacers'a karşı 60 sayılık performansıyla ilgili bazı ayrıntılar verdi.



5 Aralık 2016 tarihinde Warriors ve Pacers arasındaki normal sezon maçında Klay, lig tarihinin en olağanüstü performanslarından birini göstermiş ve 29 dakikada topu yalnızca 11 kez yere vurarak, 60 sayı kaydetmişti.



Thompson, bu performansı %63.6 saha içi isabeti, %57.1 üçlük isabeti ve %90.9 serbest atış isabetiyle ortaya koymuştu.



40 yaşındaki West, Thompson'ın 60 sayılık performansından bahsederken, 31 yaşındaki oyuncunun maç öncesi hazırlığıyla ilgili bazı ilginç detaylar açıkladı:



"60 attığı o gece, Klay önceki günkü şut antrenmanını kaçırmıştı... Maçtan önce tüm gün muhtemelen beş kelime falan konuşmuştu. Sonra çıktı, oynadı ve topu sürmedi bile..."



Klay, o gece Golden State tarihinde 60 sayı bulan dördüncü oyuncu olarak Rick Barry, Wilt Chamberlain ve Joe Fulks'un yanına adını yazdırmayı başarmıştı.



