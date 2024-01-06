West Ham'da flaş karar: Aguerd satılık!

Premier Lig ekiplerinden West Ham'da Faslı stoper Nayef Aguerd için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınından The Standard'ın haberine göre; West Ham yönetimi, teknik direktör David Moyes'in isteği üzerine Bayer Leverkusen'in stoperi Jonathan Tah için harekete geçti.



Haberde, West Ham'ın bu transfere kaynak yaratmak için takımın Faslı stoperi Nayef Aguerd'i elinden çıkarma kararı aldığı ve teklifleri bekleyişe geçtiği aktarıldı.



Bu sezon West Ham formasıyla 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Nayef Aguerd, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.





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