West Ham'da flaş karar: Aguerd satılık!

Premier Lig ekiplerinden West Ham, Jonathan Tah transferine kaynak yaratmak için Nayef Aguerd'i satış listesine koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Ham'da flaş karar: Aguerd satılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 17:12
Premier Lig ekiplerinden West Ham'da Faslı stoper Nayef Aguerd için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Standard'ın haberine göre; West Ham yönetimi, teknik direktör David Moyes'in isteği üzerine Bayer Leverkusen'in stoperi Jonathan Tah için harekete geçti.

Haberde, West Ham'ın bu transfere kaynak yaratmak için takımın Faslı stoperi Nayef Aguerd'i elinden çıkarma kararı aldığı ve teklifleri bekleyişe geçtiği aktarıldı.

Bu sezon West Ham formasıyla 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Nayef Aguerd, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery