Premier Lig'de, sahasındaile karşılaştı. Kümeye düşmesine kesin gözle bakılan ancak son haftalarda aldığı sürpriz sonuçlarla yükselişe geçen West Brom, Tottenham'ı da uzatma dakikalarında bulduğu golleyendi ve ligde kalma ümitlerini korudu.Berabere kalmaları halinde küme düşecek olan West Brom, güçlü rakibi karşısında 90+2. dakikadaile galibiyet golüne ulaştı ve sahadan 3 puan ile ayrıldı.Gol sevincinin ardından büyük bir sevinç yaşayan West Brom, son 5 maçını da kaybetmemiş oldu. Büyük bir yükselişe geçen West Brom, son 5 hafta içinde Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerken Liverpool ile 2-0'dan gelip 2-2 berabere kalmıştı. Geçen hafta da Newcastle'ı deplasmanda 1-0 yenen West Brom, Tottenham'ı da aynı skorla geçerken puanını 31 yaptı ve 19. sıraya yükseldi.Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham ise 71 puanla 4. sırada kaldı.