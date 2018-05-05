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West Brom pes etmiyor! Müthiş son...

Premier Lig'de West Brom, sahasında Tottenham'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup edip ligde kalma ümitlerini gelecek haftaya taşıdı.

Kaynak: Sporx.com
West Brom pes etmiyor! Müthiş son...
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05 Mayıs 2018 18:59
Premier Lig'de West Brom, sahasında Tottenham ile karşılaştı. Kümeye düşmesine kesin gözle bakılan ancak son haftalarda aldığı sürpriz sonuçlarla yükselişe geçen West Brom, Tottenham'ı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi ve ligde kalma ümitlerini korudu.

Berabere kalmaları halinde küme düşecek olan West Brom, güçlü rakibi karşısında 90+2. dakikada Jack Livermore ile galibiyet golüne ulaştı ve sahadan 3 puan ile ayrıldı.

SON 5 MAÇTA MÜTHİŞ BİR YÜKSELİŞ

Gol sevincinin ardından büyük bir sevinç yaşayan West Brom, son 5 maçını da kaybetmemiş oldu. Büyük bir yükselişe geçen West Brom, son 5 hafta içinde Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerken Liverpool ile 2-0'dan gelip 2-2 berabere kalmıştı. Geçen hafta da Newcastle'ı deplasmanda 1-0 yenen West Brom, Tottenham'ı da aynı skorla geçerken puanını 31 yaptı ve 19. sıraya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham ise 71 puanla 4. sırada kaldı.

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