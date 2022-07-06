Weghorst antrenörleriyle geldi

Beşiktaş'ın Burnley'den 1 yıllığına kadrosuna kattığı Wout Weghorst, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı.



Kısa süre içinde siyah-beyazlıların Avusturya kampına katılacak Hollandalı golcü 3 antrenör eşliğinde çalışıyor.



Ekibindeki Richard Van Beek ve Tom Grootendorst bireysel performans koçluğu yapıyor. Weghorst ile sürekli beraber olan antrenörler, Hollandalı oyuncunun beslenme ve antrenman programlarını planlıyor.



Ekipteki diğer isim ise mental performans koçu Lars Brouwer. Hazırlıklarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarak da yapmaya özen gösteren Weghorst, mental performans koçu Brouwer ile sürekli iletişim halinde kalıyor.



Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'a transferi sonrası erkek kardeşi Niek Weghorst da İstanbul'a geldi.







