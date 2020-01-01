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"Warriors'a göre LaMelo daha yetenekliydi ama Wiseman daha uyumluydu" iddiası

Golden State Warriors'ın, 2020 NBA Draftı'nda LaMelo Ball'u oyuncu olarak daha yetenekli görürken, James Wiseman'ın kadroya daha uyumlu olduğunu düşündükleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, 2020 NBA Draftı'nda LaMelo Ball'u oyuncu olarak daha yetenekli görürken, James Wiseman'ın kadroya daha uyumlu olduğunu düşündükleri iddia edildi.

Warriors ekibi Wiseman'ı 2'nci sırada, Charlotte Hornets' 3'üncü sıradan giden LaMelo'nun önünde seçmişti.

The Athletic'den Marcus Thompson'a göre, Warriors Wiseman'ı pivot pozisyonuna daha uyumlu olarak görürken, Ball'a daha yetenekli bir oyuncu olarak bakıyordu:

"Bana anlatılanlara göre, LaMelo'yu Draft'taki en yetenekli oyuncu olarak görüyorlardı, ancak Wiseman'ın uyumu daha mantıklıydı. Onu (LaMelo) beğenmiyor değillerdi yani."

Ball, sezondaki ilk 12 maçında 25.3 dakikada 11.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarına sahipken, Wiseman, 20.7 dakikada 10.6 sayı, 6.4 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları yakaladı.


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