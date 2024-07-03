Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers guardı Buddy Hield'ı takas etme peşinde çalışmalara başladığı iddia edildi.



Warriors'ın, bu hamleye yakın zamanda Dallas Mavericks'e giden tecrübeli oyuncusu Klay Thompson'ı kaybetmesine karşılık olarak girişeceği düşünülüyor.



The Athletic'ten Shams Charania, Warriors'ın Hield'ı almak için bir imza-ve-takas anlaşması üzerinde ciddi görüşmelerde bulunduğunu belirtti.



31 yaşındaki şutör guard, geçtiğimiz sezon maç başına 25,8 dakikada 12,1 sayı, 3,2 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hield, şu sıralar Bahamalar Milli takımıyla Olimpiyat Eleme Turnuvasında mücadele veriyor.





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