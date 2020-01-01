Warren'ın, Butler'a karşı bir garezi yok!: "Bu, oyunun doğasında var"

Indiana Pacers forveti T.J. Warren, Ocak ayında yaşadığı sürtüşmeden bu yana, ilk kez bu gece Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'a karşı oynayacak.



Butler, bu gecenin merakla beklenen maçından önce, Butler'a karşı hiçbir garezi olmadığını belirtti, ancak Butler, maç sonrası röportajında ve sosyal medyada daha sonra ona saldırmaya devam etmişti:



"Bu yeni bir şey değil. İster parklarda, ister açık spor salonlarında olsun, insanlar her zaman bu tarz şeylerin içine girerler. Bunlar oyunun bir parçası ve böyle yüksek bir seviyede rekabet ettiğinizde, diğer rakiplerle çarpışabiliyorsunuz. Bu basketbolun doğasında var."



Warren bubble'daki güçlü oyunuyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. 26 yaşındaki oyuncu, son beş maçında %60.5 gibi bir şut yüzdesiyle 34.8 sayı ortalama yakalamasının yanı sıra, 6.6 ribaund, 2,4 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok istatistiklerine de sahip.



Butler, Heat'in son üç maçını sakatlık nedeniyle kaçırmıştı, ancak bu gece oynamayı planlıyor.



Indiana ve Miami önümüzdeki beş gün içinde iki kez oynayacak ve bu iki takım, playoffların ilk turunda tekrar karşılaşabilirler.



