Wall: "Jordan, bugün 45 sayı ortalama yakalardı"

Washington Wizards yıldızı John Wall, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugün ortalama 45 sayı ile oynayacağını söyledi.



Wall, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinin son iki bölümü öncesinde, Jordan hakkında konuşmak için 247 Sports ile bir röportaj yaptı.



Wall, Jordan'ın modern çağda maç başına neden ortalama 45 sayı ile oynayacağını belirtti ve sebep olarak da, hand-checking olmaması ve izolasyon basketboluna karşı eski ilginin bulunmamasını gösterdi:



"Jordan ortalama 45 atardı ve istediği başka her ortalamayı yakalardı. Kimseye dokunamıyorsunuz. Hand-check yapamıyorsunuz, iki metrelik adamları pivot oynatıyorsunuz. Lig tamamen farklı. Laf çarpmıyorum ama şu anda sayı atamıyorsanız ve teke tekte sayı üretemiyorsanız, basketbolda yeriniz yok. Birçok insan şimdi teke tekte sayı alabildiği için kendileriyle gurur duyuyor."



Jordan'ın kariyerindeki maç başına ortalaması olan 30.1 sayı, NBA tarihindeki en yüksek ortalama. MJ, kariyerinde 1987 ve 1993 yılları arasında yedi kez üst üste olmak üzere, 10 kez sayı kralı olmuştu.