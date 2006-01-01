Wade: "2006'da Shaq yanımdayken, o fırsatı kaçıramazdım!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2006'da Shaquille O'Neal ile şampiyonluğu kazanması hakkında konuştu.



Wade kısa süre önce "Jalen Rose: Renaissance Man" isimli podcast'te, Shaq ile 2006'da birlikte kazandığı şampiyonluk hakkında yorum yaptı.



Wade, "tarihin en dominant pivotlarından biri" ile birlikte şampiyonluğu kazanma şansı olduğunu bildiğini ve "bu fırsatın elden kaçmasına izin veremeyeceğini" belirtti:



"O dönemde şampiyonluk kazanamazsanız, büyük oyuncu olarak görülmezdiniz. Bize anlatılan buydu.



Kobe Bryant ve Michael Jordan seviyesinde olmak istiyorsam, bir şampiyon olarak görülmem gerektiğini biliyordum. Ve 24 yaşında, NBA'deki üçüncü yılımda, tarihin en dominant pivotlarından biriyle elime bu fırsat geçtiğinde, bunu kaçırmamam gerektiğini biliyordum.



Hayatım boyunca hayalim olan bir şeyi sonunda başarabilmek inanılmazdı. Michael Jordan ve Scottie Pippen'ı soyunma odasında şampanyayla görmüştüm. Sonunda bunu başarma şansım olmuştu."



Wade, 2006 NBA Finallerinde altı maçta 34.7 sayı, 7.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları tutturmuştu.



