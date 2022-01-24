Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
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24 Ocak 2022 16:19
Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 25-26 Ocak'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT
25 Ocak Salı Uralochka NMTK (Rusya)-Eczacıbaşı Dynavit Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 1. maç 18.00
25 Ocak Salı Aydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj (Romanya) Kadınlar Challenge Kupası - Çeyrek final 1. maç 19.00
25 Ocak Salı Ziraat Bankkart-Projekt Varşova (Polonya) Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta 19.00
26 Ocak Çarşamba Eczacıbaşı Dynavit-Uralochka NMTK (Rusya) Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 2. maç 18.00
26 Ocak Çarşamba Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas (İtalya) Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta 19.00
 

 
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