Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 25-26 Ocak'ta sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|25 Ocak Salı
|Uralochka NMTK (Rusya)-Eczacıbaşı Dynavit
|Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 1. maç
|18.00
|25 Ocak Salı
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj (Romanya)
|Kadınlar Challenge Kupası - Çeyrek final 1. maç
|19.00
|25 Ocak Salı
|Ziraat Bankkart-Projekt Varşova (Polonya)
|Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta
|19.00
|26 Ocak Çarşamba
|Eczacıbaşı Dynavit-Uralochka NMTK (Rusya)
|Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 2. maç
|18.00
|26 Ocak Çarşamba
|Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas (İtalya)
|Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta
|19.00