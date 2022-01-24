Voleybol maçında arbede çıktı!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
Maçın sonunda Mert Grup Sigorta taraftarları ile Bolu Belediyespor taraftarları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale ederek, büyümesini önledi.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Bolu Belediyespor: İdil Naz Kambur, Kharchenko, Çağla Salih, Yelzaveta, Calderon, Ceren Baysal (Ece Kozdere, Dilara Bagcı, Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
Mert Grup Sigorta: Lopez Gailla, Özge Nur Çetiner, Paskova, Biryukova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları (Merve İzbilir, Defne Tokol, Alara Alundağ, Seda Menekşe, Ayca İlmailcebioğlu, Merve Cepni)
Setler: 28-26, 28-26, 23-25, 25-17
Süre: 135 dakika (40, 36, 31, 28)
Maçın sonunda Mert Grup Sigorta taraftarları ile Bolu Belediyespor taraftarları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale ederek, büyümesini önledi.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Bolu Belediyespor: İdil Naz Kambur, Kharchenko, Çağla Salih, Yelzaveta, Calderon, Ceren Baysal (Ece Kozdere, Dilara Bagcı, Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
Mert Grup Sigorta: Lopez Gailla, Özge Nur Çetiner, Paskova, Biryukova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları (Merve İzbilir, Defne Tokol, Alara Alundağ, Seda Menekşe, Ayca İlmailcebioğlu, Merve Cepni)
Setler: 28-26, 28-26, 23-25, 25-17
Süre: 135 dakika (40, 36, 31, 28)