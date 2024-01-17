Vlahovic yıldızlaştı, Juventus 3 golle kazandı!

Juventus, Kenan Yıldız'ın da sahaya çıktığı maçta Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vlahovic yıldızlaştı, Juventus 3 golle kazandı!
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17 Ocak 2024 00:39
İtalya Serie A 20. hafta karşılaşmasında Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus 3-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37'de Dusan Vlahovic ile 89. dakikada Federico Chiesa attı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, 49 puana yükseldi. Sassuolo, 19 puanda kaldı.

Juventus, ligde gelecek hafta Lecce deplasmanına gidecek. Sassuolo, Monza deplasmanında puan mücadelesi verecek.

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