Vincent Aboubakar sahne alıyor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar bugün Vodafone Park'ta taraftarlarla buluşacak. Wout Weghorst'un yerine kadroya dahil edilen Kamerunlu golcü ilk 11'de forma giyecek.
Deneyimli futbolcu yaklaşık 22 ay sonra Dolmabahçe'de sahne alacak. Aboubakar son olarak 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmıştı.
Kamerunlu golcü, 1-1 biten o maçta 90 dakika sahada kalmıştı.
Deneyimli futbolcu yaklaşık 22 ay sonra Dolmabahçe'de sahne alacak. Aboubakar son olarak 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmıştı.
Kamerunlu golcü, 1-1 biten o maçta 90 dakika sahada kalmıştı.
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