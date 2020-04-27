Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor

İngiliz ekibi Aston Villa ve Slaven Bilic'li West Bromwich'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.Vida'nın maaş indirimi konusuna ise olumlu yaklaştığı kaydedildi.