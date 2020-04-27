Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor

İngiltere'den ilgi gören Domagoj Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
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27 Nisan 2020 10:22
İngiliz ekibi Aston Villa ve Slaven Bilic'li West Bromwich'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.

3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

Vida'nın maaş indirimi konusuna ise olumlu yaklaştığı kaydedildi.

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