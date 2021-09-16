Victor Nelsson: 'Avrupa'da tüm maçları kazanmak istiyoruz'

Galatasaray'da Victor Nelsson, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta karşılaşmalarında 1-0 kazandıkları Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Avrupa Ligi'nde kalan maçlarda maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini dile getiren Danimarkalı savunmacı, "Bu akşam üç puan almak çok önemliydi. Önümüzde beş maç daha var. Bunları hepsini kazanmak istiyoruz. Olabildiğince fazla puan çıkarmak istiyoruz. Bugün taraftarlarımız önünde muhteşem bir atmosferde oynadık. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



