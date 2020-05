Van Gundy, Oak'a cevap verdi: "Ewing bizi her gece taşımıştı!"

New York Knicks'in 1990'lı yıllardaki koçu Jeff Van Gundy, eski Knicks uzunu Charles Oakley'nin, dönemin yıldızı Patrick Ewing'e karşı sert eleştirilerinden sonra, Ewing'i savunmaya karar verdi.



Oakley, kısa süre önce Knicks efsanesi ve eski takım arkadaşı Ewing'e karşı bir eleştiride bulunmuştu. Oakley'e göre Ewing, "sorumluluktan kaçıyordu" ve New York'un 1990'larda nihai başarıya ulaşamamasının ana nedenlerinden biriydi.



Van Gundy, Ewing'i övmeye ve insanlara ne kadar iyi olduğunu hatırlatmaya karar verdi. Ona göre, Ewing kesinlikle en kritik anlarda güvenebilecekleri bir adamdı. Van Gundy'nin Oakley'nin eleştirilerine doğrudan yanıt verip vermediği belli olmasa da, Ewing hakkındaki mesajı yüksek ve net bir şekilde ortaya çıkıyor:



"Bence bazen Knick halkı olarak, sadece Ewing'in ne kadar iyi olduğuna ve ne kadar iyi oynadığına dair unutkanlığımız tutuyor. Eğer Jordan'la kıyaslarsanız, herkes yetersiz kalacaktır. Ama eğer bir 'büyük oyuncu' kıstasıyla karşılaştırırsanız?"



"Geçen gidip maçları izlemiştim ve istatistiklere bakmıştım, çünkü diğer insanların söylediklerine nazaran 'Bu adam inanılmazdı' dediğimi hatırlıyorum. O zaman bile, insanlar Patrick'in kritik anlarda iş yapamadığını söylemeye çalışıyorlardı. Ben de, 'Bekleyin bir dakika, ben de her maç oradaydım. Ben bu adamın bizi her gece taşıdığını hatırlıyorum.' diyordum."



"İYİ OYUNCULARIMIZ VARDI, AMA EWING BAŞKAYDI"



Van Gundy, Oakley'nin ifadesine karşı cevabına şöyle devam etti:



"Arada bir sorumluluk falan almıyordu. Büyük maçlarda her zaman yanımızdaydı ama artık bunlar insanların hafızasından yavaşça silinmeye başlıyor. Ve insanlar bu seriler hakkında konuştukları için geri dönüp bakmak harika oldu, çünkü baktığımda ve izlediğimde (YouTube'da) ve sonra da istatistiklere baktığımda, bu adam bizi kesinlikle taşımıştı diyorum. Gerçekten çok iyi oyuncularımız vardı, ama bu adam? Süperdi. Ewing'e en verimli döneminde sahip olduğumuz için resmen kutsanmıştık."