van der Sar'dan Suarez'in geri dönüşü için açıklama

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Luis Suarez'in yıllar sonra geri dönme ihtimali için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
van der Sar'dan Suarez'in geri dönüşü için açıklama
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03 Eylül 2020 17:59
Ajax'ta CEO olarak görev yapan Edwin van der Sar, Barcelona'dan ayrılması beklenen Luis Suarez'in takıma geri dönüşü için açıklamalarda bulundu.

Efsane kaleci yaptığı açıklamada, Suarez'in her Ajax'ta her zaman yerinin olduğunu belirtti.

"GERİ DÖNERSE YERİ HAZIR"

van der Sar, Suarez'in geri dönüş ihtimali için; "Donny van de Beek, Manchester United'a gitti. Bence şu anda önceliğimiz bu değil ancak eğer Suarez gerçekten dönmeyi istiyorsa, onun için her zaman bir yerimiz olacak." dedi.

Tecrübeli forvet, 2007-2011 yılları arasında Hollanda ekibinin formasını terletti. Suarez, ayrılığından sonra Liverpool ve Barcelona gibi dev kulüplerde unutulmaz performanslara imza attı.



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