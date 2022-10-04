Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın yeni jokeri oldu. Siyah-beyazlılara Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu, daha fazla süre almayı hedefliyor.
ISMAEL'İN JOKERİ OLDU
Transferiyle birlikte kendi adına hayalini gerçeğe dönüştüren Tayfur Bingöl, derbi maçta oyuna sonradan girmişti. Daha önce sağ bekte değerlendirilen futbolcu, orta sahaya da geçti.
TAYFUR BİNGÖL İHTİYACA GÖRE...
Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'ü ihtiyaca göre değerlendirecek. Futbolcu ise oynadığı mevkiyi problem etmiyor. 29 yaşındaki futbolcu sağ bek dışında orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.
ISMAEL'İN JOKERİ OLDU
Transferiyle birlikte kendi adına hayalini gerçeğe dönüştüren Tayfur Bingöl, derbi maçta oyuna sonradan girmişti. Daha önce sağ bekte değerlendirilen futbolcu, orta sahaya da geçti.
TAYFUR BİNGÖL İHTİYACA GÖRE...
Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'ü ihtiyaca göre değerlendirecek. Futbolcu ise oynadığı mevkiyi problem etmiyor. 29 yaşındaki futbolcu sağ bek dışında orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.