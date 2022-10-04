Valerien Ismael yeni jokerini buldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni jokerini buldu. Bu sezonki transferlerden Tayfur Bingöl, ihtiyaca göre kullanılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael yeni jokerini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2022 08:37
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Beşiktaş
Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın yeni jokeri oldu. Siyah-beyazlılara Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu, daha fazla süre almayı hedefliyor.

ISMAEL'İN JOKERİ OLDU

Transferiyle birlikte kendi adına hayalini gerçeğe dönüştüren Tayfur Bingöl, derbi maçta oyuna sonradan girmişti. Daha önce sağ bekte değerlendirilen futbolcu, orta sahaya da geçti.

TAYFUR BİNGÖL İHTİYACA GÖRE...

Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'ü ihtiyaca göre değerlendirecek. Futbolcu ise oynadığı mevkiyi problem etmiyor. 29 yaşındaki futbolcu sağ bek dışında orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ