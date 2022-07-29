Valerien Ismael'den Serdar Saatçı kararı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına rağmen Valerien Ismael'in Serdar Saatçı'yı affetmediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Serdar Saatçı kararı
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29 Temmuz 2022 13:27
Avusturya kampında oynanan Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar Saatçı, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Serdar Saatçı'nın durumu belli oldu.

VALERIEN ISMAEL AFFETMEDİ

Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti. Genç oyuncuyla görüşen başkan Ahmet Nur Çebi dün sponsorluk anlaşmasında, "Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm" dese de teknik direktör Valerien Ismael'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Kartal'ın hocası Serdar'ın kiralanmasını talep etti. 

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