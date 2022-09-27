REFERANS ALDIĞI MAÇLAR

DERBİ TOPLANTILARI SÜRECEK

BİRKAÇ DİLDE TERCÜME

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanacak derbi maç öncesinde özel çalışmalar yapıyor. Fransız çalıştırıcı, videolu analizlerle oyuncularına yapmaları gerekeni anlattı. Ayrıca Ismael ve ekibi özel bir dosya hazırladı.Siyah-beyazlıların teknik patronu, Ankaragücü ve Sivasspor maçındaki performansın kendilerine referans olması gerektiğini futbolcularına söyledi. Ismael, oyuncularına da hatalarını tek tek anlatarak derbi öncesindeki planlarını paylaştı.Beşiktaş Teknik Direktörü hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda taktiksel çalışmalar yaptıracak. Rakipleri Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini futbolcularına ezberletecek olan Ismael, maç günü ise özel bir dosya ile oyuncularının karşısına çıkacak ve son detayları paylaşacak.Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in derbi planı birkaç farklı dilde tercüme edilerek oyunculara verilecek. Futbolcuların böylece derbi öncesinde zihninde 'gri alan' kalmayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak.