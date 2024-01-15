Valentin Rosier ayrılığın eşiğinde

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Valentin Rosier için Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier ayrılığın eşiğinde
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15 Ocak 2024 16:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve Nice'e, 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi.

2.8 MİLYON EURO

Haberde; anlaşmada 2.8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu ve Rosier'in Nice ile anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.

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