Valencia: 'Gollerim devam edecek, taraftar hazır olsun'

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta yaptığı frikik vuruşuyla galibiyeti getiren Enner Valencia, mücadele sonrasında konuştu.



Galibiyeti değerlendiren Ekvadorlu oyuncu, "Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Baktığımızda saha şartları da kötüydü, topa hakim olmakta zorluk çekebiliyorduk ama önemli olan 3 puandı" dedi.



Galibiyet serisi için de görüşleri sorulan Valencia, "Galibiyet serisi güzel oldu. Oyuncuların ve takımın özgüveni arttı. Umarım ligin ilk yarısından daha iyi bir ikinci yarı çıkaracağız ve güzel yerde ligi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



Golü anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Gol için mutluyum. Daha tekrarını izleyemedim, topun nasıl girdiğini bilmiyorum. Golden önemlisi 3 puandı. Kramponda oğlumun adı David yazıyordu, onu kameralara göstermek istedim. Kesinlikle gollerim devam edecek. David için, takım için, özellikle Fenerbahçe taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. Zaten sezon başından beri bunu yapıyoruz, 2. yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız" diye konuştu.



