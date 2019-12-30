Ünal Karaman'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Teknik direktörayrılığı sonrası ilk açıklamasını yaptı.Başarılı teknik adam, açıklamasındamaçı sonrasındatarafından görevine son verildiğini vurguladı.Değerli Trabzonspor Camiası;Haksızlığa isyanın, mertliğin, dürüstlüğün, samimiyetin ve kadirşinaslığın tüm sokaklarına sindiği Trabzon şehrinde görev yaptığım süre içerisinde desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Trabzon Valileri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları ve Trabzon Emniyet Müdürü olmak üzere siyasi parti ayrımı yapmaksızın eski ve mevcut tüm milletvekillerine, şehrin tüm idarecilerine ve ileri gelenlerine hassasiyetleri ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum.Trabzonspor'un şanlı mazisini dolduran gurur sayfalarına yenilerini eklemek için elimizden gelenin de fazlasını yapabilmek gayreti ve anlayışı içerisinde görev yaptığımız zaman zarfında; bana bu fırsatı sunan başta Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine, teknik kadromuzdaki arkadaşlarıma, kulüp personeline, bu şehrin değerleri adına forma ve arma aşkıyla yüreğini ortaya koyan, gözümün değdiği, terimi harman ettiğim, bugün başka takımlarda olsalar bile yüreklerinin Trabzonspor ile birlikte attığını bildiğim tüm oyuncularıma teşekkür ederim.Yağmur, kar, fırtına demeden; gerekirse cebindeki son harçlığı harcayarak gerek iç sahada gerekse deplasmanda yanımızda olan, antrenman sahasında yahut tribünde hatta sosyal hayatın içerisinde bulunduğumuz en ufak zaman diliminde bile açık ya da zımni desteklerini yakinen müşahede ettiğim büyük Trabzonspor taraftarına gelince…Aralık ayının sonunda ve yılın en soğuk günlerinden birinde, gecenin karanlığında tesislere akın ederek, Trabzonspor taraftarlığının sportif başarının değil bir değerin, bir anlayışın, bir duruşun tezahürü olduğu gerçeğini geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstererek belki de hak etmediğim bir gururu şahsıma yaşattıklarını ifade etmem gerekir. Dün gece evde eşini, çocuğunu bırakıp soğuğa aldırmadan orada bulunan ablalarımın, ağabeylerimin ve kardeşlerimin yüreklerinden kopan samimi desteğini bir ömür boyu yüreğimde yaşatacağımı bilmelerini isterim.Saygılarımla, Ünal KARAMAN"• 69 maç• 34 galibiyet• 18 beraberlik• 17 mağlubiyet• 1.74 puan ortalaması• 127 gol• 90 yenen gol1-Ahmet Ağaoğlu'nun Konyaspor maçından sonra yaptığı ve takımın performansını eleştirdiği açıklamalarına Ünal Karaman'ın içerlemesi ve bu rahatsızlığını Ağaoğlu ile paylaşması.2-Ahmet Ağaoğlu'nun sezon başından bu yana Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda yaşadığı sıkıntılı performansından dolayı Ünal Karaman'ı eleştirmesi ve "Bir türlü maça koparamıyoruz" ifadeleri.3-Trabzonspor yönetiminin içerisindeki bazı isimlerin, Ünal Karaman görevdeyken; başka teknik direktörler ile görüşmesi ve bu görüşmelerden Ünal Karaman'ın "menajerler aracılığıyla" haberinin olması.Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının altında başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştüğü öne sürüldü. Bu iddiaya TRT Spor'da canlı yayın sırasında cevap veren Mustafa Deniz, böyle bir şeyin olmadığını duyurdu. Denizli ayrıca Trabzonspor'dan teklif alması halinde bile kabul etmeyeceğini belirtti.Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın gönderilmesinde bir tezgah olduğunu söyledi. Ahmet Çakar; "Bu işte bir tezgah var. Bana göre Ağaoğlu, Şenol Güneş ile anlaştı. Acaba, bizi Şenol Güneş gibi bir adam taşıyabilir mi dediler? Bu dakikadan sonra kimi getirirsen getir, Şenol Güneş'ten başka kimse tutmaz. Puan kaybında anormal şeyler olur." ifadelerini kullandı.Camia içerisinde kendisini istemeyen insanlar olduğunu belirten Karaman yönetimsel destek alamamasından da şikayet etti. Basın toplantısında duygusal bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, "Tesiste kalıyorum, tesiste yaşıyorum. Sağ olsunlar bana daire tuttular ama bir kere küçük oğlum geldiği dönemde kaldım. Onun ötesinde tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncu uyandığı anda gözünün çapağını temizlerken 'günaydın' diyerek beni görüyor 'iyi geceler' dediğinde beni görüyor.Takımın oyununu beğenmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün 6-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra ise Karaman bu sözlere iğneli karşılıklar verdi. "Başkan bazen başkan gibi değil taraftar gibi konuşuyor" diyen Karaman "Eleştirileri üzerime alıyorum. Bunları yüzüme de söylerse ona diyeceklerim var" diyerek sinyali vermişti.Karaman'ın bu sözleri iki taraf arasındaki ipleri kopardı. Karaman yönetime istifasını sundu. Bordo-mavili yönetim dün gece tesislerde acilen toplanıp Karaman'ın durumunu masaya yatırdı. Başkan Ağaoğlu'nun en çok da Karaman'ın "Eğer birileri kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışırsa onun boğazına takılırım" sözüne bozulduğu öğrenildi. Ünal Hoca'nın gönderileceği haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra taraftarlar tesisleri bastı. Taraftarlar "Burası Trabzon, İstanbul değil!", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" ve "Yönetim gelecek, hesap verecek!" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Yönetim hocayı ikna etmek için seferber oldu. İzmir'e gidecek olan Karaman, baskılar karşısında uçağı kaçırdı, tesislerden ayrılamadı.