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Ümit Milli Basketbol takımı, çeyrek finalde

Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Ukrayna'yı 104-46 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: DHA
Ümit Milli Basketbol takımı, çeyrek finalde
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18 Temmuz 2018 23:05
Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Ukrayna'yı 104-46 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada Milliler, Ukrayna karşısında oyuna oldukça etkili başladı. ilk periyodu 26-12 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 56-21'lik üstünlükle gitti. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Milliler, üçüncü periyodu 79-31, maçı da 104-46'lık skorla kazandı. 

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