Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kalesinden top geçirmiyor

Trabzonspor bu sezon sadece hücumdaki gücüyle değil savunmadaki istatistikleriyle de rakiplerinin önünde… Bordo-Mavililer, Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda.



Lider Trabzonspor kalesinde 17 gol görürken, takipçisi Konyaspor 16 golle ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda...



Karadeniz Fırtınası'nın büyük başarısında şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'ın büyük katkısı var. Milli kaleci ile ilgili ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.



Bu sezon Trabzonspor'a karşı rakipleri ceza sahası dışından 133 şut denedi. Bu şutların 35'i kaleyi buldu. Sadece 1'i golle sonuçlandı. O golü de Altaylı Cebrail kaydetti. Trabzonspor, İzmir'de Altay'ı 2-1 mağlup etti.



Trabzonspor'un ceza sahası dışından attığı şutlardaki istatistiğine gelince... Fırtına, 107 şutta 40 isabet sağladı. 6'sı ise golle sonuçlandı. Kaleyi bulan şutların yüzde 15'i ağlarla buluştu.



Bu şutların 3'ünü Bakasetas, 2'sini Abdülkadir Ömür ve 1'ini Visca ağlarla buluşturdu. Boşnak yıldız Visca, Galatasaray'a karşı 90+1'de galibiyet golünü atmıştı.





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