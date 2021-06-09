UEFA'dan Süper Lig kararı: Dava durdu!

UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus aleyhindeki davaları durdurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA'dan Süper Lig kararı: Dava durdu!
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09 Haziran 2021 20:04
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

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