UEFA'dan İstanbul Finali için lezzet önerileri

UEFA'nın evsahipliğinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek. İki takımda da birer Türk futbolcu olunca maçın önemi bir kat daha artarken, 2005 yılındaki Mılan-Liverpool finalinin 3-0'dan 3-3'e gelmesi ve penaltılarda Liverpool'un kazanarak tarihe geçmesi de İstanbul'u futbol takımları için gizemli kılan önemli unsurlar.



Final Türkiye'de olunca akla ilk gelenlerden biri de zengin Türk mutfağımız oluyor. Avrupa futbolunun patronu UEFA da bu konuya dikkat çekerek İstanbul'un lezzet haritasını futbolseverler için çıkardı. Türkiye'ye gelecek İngiliz ve İtalyanların yanı sıra dünya genelinden gelecek futbol tutkunlarına İstanbul'daki 53 restoran UEFA tarafından önerildi.



"En iyi puan alan tüm restoranları denemek için İstanbul Gastrocity rehberine göz atın" denilerek UEFA web sayfasından tavsiyesinde bulunuldu. Yönlendirilen sayfa Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) oluşturduğu Türkiye'nin resmi turizm platformu olan "Go Türkiye" web portalında yer alıyor. Go Türkiye'nin "Gastro City İstanbul" sayfasında yer verilen 53 restoran şöyle:



'Türk Fatih Tutak', 'Araka', 'Mikla', 'Neolokal' 'Nicole', 'Pandeli', 'Tershane', 'Karaköy Lokantası', 'Aila', 'Şans', 'Feriye', 'Hint inciri', '29', 'Zuma', 'Kiss The Frog', 'Rumelihisarı İskele', 'Kıyı','Alaf', 'Aheste', 'Kalipso', 'Sade Beş Denizler Mutfağı', 'Aman da Bravo', 'Giritli', 'Cuma', 'Seraf', 'Kubbeli Lounge', 'Lokanta 1741', 'Horasan', 'Sofyalı 9', 'Eleos Beyoğlu', 'Yeni Lokanta', 'Matbah', 'Sekiz', 'Mürver', 'Atölye', 'Spago', 'Ocak', 'Deraliye', 'Çok Çok Thai', '1924 İstanbul', 'Nobu', 'Topaz', 'Su', 'Tuğra', 'Gün Batımı Izgara ...Bar', 'Park Fora', 'İnari Omakase Kuruçeşme', 'Balıkçı Kahraman', 'Vadiler', 'Tatbak', 'Aziz Regis Brasserie', 'Azur' ve 'Beyti'.

