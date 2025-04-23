UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!

Fenerbahçe, geçen sene yazın düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan 80 milyon TL kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 09:12

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan futbolcuların kulüplerine yaptığı ödemeleri tamamladı. 

Bu kapsamda Fenerbahçe, turnuvaya gönderdiği oyuncular sayesinde önemli bir gelir elde etti. 

Sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski'nin yer aldığı EURO 2024 kadroları sayesinde Türkiye'de bu alanda en fazla kazanç sağlayan kulüp olmuştu. 

Sarı-Lacivertliler, UEFA'dan 1 milyon 820 bin 940 Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) aldı. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery